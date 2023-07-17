Як позбутися домашніх мух і що їх приваблює до оселі

Домашні мухи можуть стати досить неприємними, але існує кілька ефективних методів, якими ви можете їх позбутися. Ось основна інформація, яку варто знати про домашніх мух.

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Хто такі домашні мухи?

Домашні мухи отримали свою назву через їх поширеність у домашньому середовищі. З чорними волохатими тілами та напівпрозорими крилами, ці комахи можна зустріти по всьому світу. Зазвичай вони живуть від 15 до 25 днів і можуть вижити без їжі та води протягом двох-трьох днів.

Чому в будинку з'являється багато мух?

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Домашніх мух приваблює гниль, тому часто їх можна зустріти навколо смітників та сільськогосподарських господарств. Вони зазвичай залишаються в радіусі одного-двох миль від місця народження, але відомо, що вони можуть подорожувати до 30 км. Домашні мухи також люблять перебувати на сонці і сідають на сонячні місця навколо вашого будинку. Яскраве світло вночі також може привабити мух.

Де домашні мухи відкладають яйця?

Домашні мухи відкладають яйця в матеріали, які їм підходять. Це можуть бути гниючий матеріал, включаючи харчові відходи та сміття, фекалії тварин та гній.

Як позбутися від домашніх мух?

Хоча домашні мухи мають короткий термін життя, вони можуть швидко розмножуватися та населяти великі кількості. Існує кілька простих та практичних кроків, які допоможуть вам відлякати мух від вашого будинку:

Важливо тримати двері та вікна закритими, якщо це можливо, а також покривати їжу та прибирати залишки.

Необхідно прибирати за своїми домашніми тваринами, оскільки фекалії є ідеальним середовищем для розмноження мух.

Можна спробувати використовувати липку стрічку або пасту, яку можна підвісити до стелі. Мухи, які пролетять над нею, прилипнуть до неї.

За природним способом можна спробувати використовувати запахи, які відлякують мух. Наприклад, мухи не люблять запахи кайєнського перцю, лаванди, лаврового листа, розмарину, гвоздики та лемонграсу.

У разі невдачі з власними спробами позбутися від домашніх мух, рекомендується звернутися до професіоналів. Вони зможуть ефективно та безпечно впоратися з цими шкідниками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити ефективну мухоловку власними руками.

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