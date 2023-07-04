Як позбутися лишайника: простий лайфхак для садівників

Лишайник, у вигляді білих наростів на деревах, часто стає прихистком для паразитів, хоча сам по собі не завдає шкоди дереву. Як позбутися від цих білих наростів?

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Перш за все, слід уважно їх видалити, використовуючи тверду металеву щітку або скребок з щільної деревини.

Після того як ви успішно очистили гілки, рекомендується обробити їх спеціальним розчином. Один з варіантів – використати розчин залізного купоросу, де на 10 літрів води додається 250 грамів купоросу. Цей розчин можна розпилити на поверхню гілок за допомогою розпилювача.

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Альтернативою є зольно-мильний розчин. Для його приготування треба розчинити 0,5 кілограма золи та 1,5 кілограма гашеного вапна в 10 літрах води і залишити на настої 3-4 дні. Отриманий розчин також можна використовувати для обприскування гілок, що потребують очищення від лишайників.

Важливо пам'ятати, що обробка поверхні гілок має бути регулярною, особливо якщо ви спостерігаєте повторну появу лишайників. За дотримання правильних процедур ви зможете зберегти дерево від непотрібних паразитів та зберегти його здоров'я і красу.

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