Як позбутись зайвої вологи у підвалі з овочами, щоб вони не псувались

Проблема з підвищеною вологістю в підвалах, де зберігаються овочі та фрукти, знайома багатьом дачникам. Іноді вирішення цієї проблеми вимагає перебудови приміщення та встановлення додаткових систем вентиляції. Проте існують народні методи, які допомагають зменшити вологість без значних витрат.

Читайте також: Дріжджі та трава: як зробити добриво для рослин своїми руками

Для усунення надлишкової вологості в підвалі потрібні прості інструменти, такі як старе відро і вугілля.

Спочатку відро потрібно проколоти кількома отворами, щоб забезпечити циркуляцію повітря. Наступним кроком є запалення вугілля. Важливо, щоб вугілля тліло, а не горіло. Краще використовувати деревне вугілля, а не кам'яне, для досягнення цієї мети.

Відео дня

Тліюче вугілля потрібно помістити в відро і опустити його в підвал, після чого тісно закрити двері. Через 30 хвилин варто перевірити рівень вологості в підвалі. Якщо вологість ще висока, процедуру з вугіллям слід повторити.

Суть цього методу полягає в тому, щоб вугіллям абсорбувати надлишкову вологу в приміщенні. Перевагою цього підходу є його низька вартість та екологічність, оскільки не потрібні великі витрати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як легко вивести бур'яни зі швів тротуарної плитки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!