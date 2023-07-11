Как избавиться от лишней влаги в подвале с овощами, чтобы они не портились

Проблема с повышенной влажностью в подвалах, где хранятся овощи и фрукты, знакома многим дачникам. Иногда решение этой проблемы требует перестройки помещения и установки дополнительных систем вентиляции. Однако существуют народные методы, помогающие снизить влажность без значительных затрат.

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Для устранения избыточной влажности в подвале нужны простые инструменты, такие как старое ведро и угли.

Сначала ведро нужно проколоть несколькими отверстиями, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Следующим шагом является воспаление угля. Важно, чтобы уголь тлел, а не горел. Лучше использовать древесный уголь, а не каменный, для достижения этой цели.

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Тлеющий уголь нужно поместить в ведро и опустить его в подвал, после чего тесно закрыть дверь. Через 30 минут следует проверить уровень влажности в подвале. Если влажность еще высока, процедуру с углем следует повторить.

Сущность этого метода состоит в том, чтобы углем абсорбировать избыточную влагу в помещении. Преимуществом этого подхода является его низкая стоимость и экологичность, поскольку не требуются большие затраты.

Напомним, ранее мы писали о том, как легко вывести сорняки из швов тротуарной плитки.

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