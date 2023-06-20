Як позбутися мімічних зморшок: чотири натуральні засоби

Поява зморшок на обличчі є наслідком старіння шкіри. Зморшки також є результатом перебування на сонці, стресу, недостатнього зволоження та спадковості.

Спочатку зморшки утворюються на обличчі, шиї та в зоні декольте. Це ділянки, де шкіра особливо чутлива, і вони дуже схильні до впливу ультрафіолетових променів. Sante Plus назвали кілька натуральних засобів, які дозволять позбутися від проблем у цих зонах.

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Які чотири домашні засоби можна використати для боротьби зі зморшками

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Для ефективної боротьби зі зморшками важливо передбачати появу перших зморшок на обличчі. У 20-25 років доцільно розпочати щоденний режим правильного зволоження обличчя, особливо області навколо очей.

Якщо ви старше цієї вікової групи, існують процедури, що підходять для більш зрілої шкіри. Однак для природної боротьби зі зморшками ви також можете використовувати домашні процедури. Вони природно адаптуються до вашої шкіри і дозволять вам заощадити гроші.

1. Яєчний білок для боротьби зі зморшками

Яєчний білок – справжній союзник проти зморшок, який допомагає зміцнити шкіру і звузити пори. Його властивості також дозволяють надати сяйво вашій шкірі.

Крім того, якщо у вас жирна шкіра, яєчний білок поглинає надлишки жиру та очищає шкіру. Для боротьби зі зморшками можна використовувати домашню маску на основі цього багатого білком інгредієнта. Для цього вам потрібно:

1 яєчний білок.

2 чайні ложки арганової олії.

Сік половини лимона

Збийте яєчний білок, поки не отримаєте пінисту суміш. Додайте арганову олію та лимон і перемішайте до отримання однорідного препарату. Потім нанесіть маску на обличчя та залиште на двадцять хвилин. Нарешті, промийте обличчя теплою водою, і ви отримаєте тонізовану, зволожену і підтягнуту шкіру.

2. Оливкова олія проти зморшок

Оливкова олія – дуже ефективний домашній засіб від зморшок. Маючи тонізуючі, зволожуючі та антиоксидантні властивості, ця приголомшлива олія є незамінним помічником у догляді за шкірою через вміст вітамінів Е та А.

Оливкова олія містить олеїнові кислоти, які роблять шкіру м'якою та еластичною, а також запобігає старінню.

Для боротьби з мімічними зморшками можна щовечора перед сном наносити на обличчя оливкову олію. Нанесіть кілька крапель оливкової олії на ватний тампон і протріть чисте сухе обличчя. Ви також можете наносити його прямо на руки для цілеспрямованого масажу обличчя.

3. Лимонний сік для боротьби зі зморшками

Лимон ідеально підходить для боротьби зі старінням шкіри. Це допоможе вам боротися з появою зморшок. Багатий на вітамін С, він може допомогти зменшити появу зморшок. Він також має антибактеріальні та антиоксидантні властивості, які освітлюють шкіру. Щоб зробити лимонну маску від зморшок, вам знадобиться:

1 чайна ложка лимонного соку.

1 столова ложка рідкого меду.

1 збитий яєчний білок.

1 столова ложка простого йогурту.

Змішайте всі інгредієнти разом, щоб одержати однорідний препарат. Нанесіть маску на обличчя за допомогою пензлика і залиште на чверть години. Потім промийте обличчя холодною водою.

4. Алое вера для боротьби зі зморшками

Ця рослина володіє загоюючими, протизапальними та заспокійливими властивостями. Вона уповільнює процес старіння шкіри та зменшує мімічні зморшки, покращуючи еластичність обличчя. Гель алое вера містить вітаміни Е, С та А, які живлять шкіру та відновлюють її природну еластичність.

Для боротьби зі зморшками ви можете витягти гель алое вера з листка рослини і змішати його з декількома краплями олії жожоба. Нанесіть суміш на обличчя і залиште на обличчі на п'ятнадцять хвилин|мінути|, поки вона не висохне. Потім видаліть надлишки гелю змоченим ватним тампоном. Ви отримаєте гладку шкіру без плям.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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