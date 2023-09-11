Як позбутись плюща на городі та в саду за допмогою солі: простий лайфхак

В саду та на городі боротьба з рясним бур'яном часто стає серйозною проблемою для господарів, оскільки ця рослина може виснажити ґрунт і сприяти поширенню хвороб та шкідників серед інших саджанців.

Одним з найагресивніших бур'янів є англійський плющ, який може викликати загибель інших рослин. Проте OBOZREVATEL знайшов ефективний спосіб, який допоможе впоратись з цим завданням.

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Англійський плющ завдає серйозних турбот городникам, оскільки він проникає в ґрунтовий покрив, засмічує та блокує сонячне світло, виснажує ґрунт та приваблює шкідників. Якщо ви помітили, що ця рослина почала рости на вашому городі або в саду, важливо вжити негайні заходи, оскільки плющ може рости до кількох метрів за короткий час.

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На щастя, ви не повинні витрачати гроші на хімічні засоби для боротьби з англійським плющем. Для вирішення цієї проблеми досить мати під рукою кам'яну сіль. Вам слід вирізати плющ і зробити в корінні дірку, в яку потім наповніть сіль. Після цього добре зафіксуйте цю область стрічкою або іншими матеріалами. Цей метод дозволить висушити рослину, заважаючи їй рости далі.

Повторюйте цю процедуру щотижня. Зазвичай одного-двох застосувань достатньо, щоб позбутися від англійського плюща, але якщо він росте вже не перший рік, може знадобитися більше часу та старань. Для прискорення результату також можна розсипати сіль навколо стебла плюща.

Коли плющ засохне і відімре, ви можете викопати його коріння та повністю позбутися цієї небажаної рослини.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них можуть привабити тарганів.

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