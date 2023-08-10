Як позбутись плям від дезодоранту на речах різних кольорів: корисний лайфхак
Для тих, хто використовує дезодорант, наближається проблема залишків антиперспіранта на одязі. Ці неприємні плями і порошок після дезодоранту можуть стати насправді незручними для видалення.
Читайте також: Зіпсуєте пралку: чому не можна рідину для прання заливати у відсік для прального порошку
Але не варто використовувати оцет або перекис водню, оскільки це може пошкодити ваші речі. Однак, є аптечний засіб, який допоможе легко і ефективно позбутися цих плям, не витрачаючи при цьому багато грошей на дорогі засоби для чищення, пише Телеграф.
Отже, ось як позбутися слідів дезодоранту на одязі за допомогою простого і доступного аптечного засобу – аспірину.
- Візьміть 2-3 таблетки аспірину і роздрібніть їх на порошок за допомогою будь-якого зручного для вас способу.
- Додайте невелику кількість теплої води до отриманого порошку і добре перемішайте, щоб створити пасту.
- Нанесіть цю пасту на забруднену ділянку вашої футболки, сорочки або кофти за допомогою щітки або навіть пальців. Ретельно втирайте пасту в тканину.
- Залиште річ з пастою на кілька годин, щоб аспірин мав час діяти.
- Потім відперіть річ як зазвичай з використанням вашого звичайного мийного порошку.
Нагадаємо, ми вже писали, як видалити плями від відбілювача з одягу.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!