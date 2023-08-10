Как избавиться от пятен от дезодоранта на вещах разных цветов: полезный лайфхак

Для использующих дезодорант приближается проблема остатков антиперспиранта на одежде. Эти неприятные пятна и порошок после дезодоранта могут стать действительно неудобными для удаления.

Читайте также: Испортите стиралку: почему нельзя жидкость для стирки заливать в отсек для стирального порошка

Но не следует использовать уксус или перекись водорода, поскольку это может повредить ваши вещи. Однако, есть аптечное средство, которое поможет легко и эффективно избавиться от этих пятен, не тратя при этом много денег на дорогостоящие чистящие средства, пишет Телеграф.

Итак, вот как избавиться от следов дезодоранта на одежде с помощью простого и доступного аптечного средства – аспирина.

Видео дня

Возьмите 2-3 таблетки аспирина и раздробите их на порошок с помощью любого удобного для вас способа. Добавьте небольшое количество теплой воды в полученный порошк и хорошо перемешайте, чтобы создать пасту. Нанесите эту пасту на загрязненный участок вашей футболки, рубашки или кофты с помощью щетки или даже пальцев. Тщательно вотрите пасту в ткань. Оставьте вещь с пастой на несколько часов, чтобы аспирин имел время действовать. Затем ототрите вещь как обычно с использованием вашего обычного моющего порошка.

Напомним, мы уже писали, как удалить пятна от отбеливателя из одежды.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!