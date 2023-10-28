Як позбутися затхлого запаху в шафі, щоб одяг завжди приємно пахнув

Деякий одяг залишається у шафі по кілька місяців. Єдиним недоліком є те, що у речей може з'явитися запах плісняви та сирості. Навіть прання не усуне проблему, адже причина криється саме у шафі.

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Ось кілька бабусиних порад, як усунути затхлий запах з шафи без хімії, щоб ваш одяг завжди добре пахнув. Про це пише Sante Plus.

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Натуральні засоби, які запропонували експерти, дозволять вам позбутися вологості, що викликає неприємні запахи, а також наповнити ваш одяг приємними ароматами.

1. Рис

Рис є чудовим інгредієнтом для поглинання вологи. Більше того, він відомий тим, що приходить на допомогу телефонам, випадково замоченим у воді. Тому цей інгредієнт можна використати і у ваших шафах.

Для цього наповніть рисом невеликі тканинні мішечки і розкладіть їх по кутах шафи. Якщо ви також хочете позбавити свої меблі від вологи та надушити її прекрасним ароматом, подумайте про те, щоб розмістити у шафі сушені квіти лаванди. Їх можна покласти в носову хустку або навіть у носок, який ви зав'яжете.

2. Апельсин та гвоздика

Цей дует принесе користь вашому гардеробу. Для цього візьміть апельсин та прикрасьте його гвоздикою. Потім поставте його на дно шафи. Ця практична порада проти неприємних запахів не тільки висушить навколишнє повітря, а й надушить вміст вашої шафи.

3. Кавова гуща

Кавова гуща – інгредієнт, який також можна використовувати при прибиранні будинку. Це дуже ефективний засіб проти запаху, що усуває неприємні запахи, особливо запахи затхлості чи вогкості. Не кажучи вже про те, що він просочує вашу шафу і білизну ароматом кави. Для більшої зручності покладіть кавову гущу в невеликі мішечки з тканини, які можна зберігати в глибині шафи.

4. Харчова сода

Харчова сода – натуральний дезодорант, відомий своєю здатністю вбирати вологу та усувати неприємні запахи, навіть найстійкіші. Для цього ви можете заповнити половину скляної ємності харчовою содою і поставити її в задній частині шафи, що пахне пліснявою, щоб очистити навколишнє повітря і поглинути стійкі запахи.

Щоб додати приємний аромат, ви можете додати в цей освіжувач повітря кілька крапель ефірної олії на ваш вибір, наприклад, ефірна олія кедра для деревного запаху, ефірна олія лимона або апельсина для фруктового аромату, або ефірна олія лаванди, ромашки. Фактично, ви навіть можете взяти ватяний диск, просочений ефірною олією, і покласти його на полицю в шафі, щоб наповнити меблі приємним ароматом.

Нагадаємо, що один недорогий домашній засіб допоможе позбутися непривабливих смуг та розводів, які утворюються на склі.

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