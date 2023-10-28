Как избавиться от затхлого запаха в шкафу, чтобы одежда всегда приятно пахла

Некоторая одежда остается в шкафу несколько месяцев. Единственным недостатком является то, что у вещей может появиться запах плесени. Даже стирка не устранит проблему, ведь причина кроется именно в шкафу.

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Вот несколько бабушкиных советов, как устранить затхлый запах из шкафа без химии, чтобы ваша одежда всегда хорошо пахла. Об этом пишет Sante Plus.

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Натуральные средства, которые предложили эксперты, позволят вам избавиться от влажности, вызывающей неприятные запахи, а также наполнить вашу одежду приятными ароматами.

1. Рис

Рис является отличным ингредиентом для поглощения влаги. Более того, он известен тем, что приходит на помощь случайно замоченным в воде телефонам. Потому этот ингредиент можно использовать и в ваших шкафах.

Для этого наполните рисом небольшие тканевые мешочки и разложите их по углам шкафа. Если вы хотите избавить свою мебель от влаги и надушить ее прекрасным ароматом, подумайте о том, чтобы разместить в шкафу сушеные цветы лаванды. Их можно положить в носовой платок или даже в носок, который вы завяжете.

2. Апельсин и гвоздика

Этот дуэт принесет пользу вашему гардеробу. Для этого возьмите апельсин и украсьте его гвоздикой. Затем поставьте его на дно шкафа. Этот практический совет против неприятных запахов не только высушит окружающий воздух, но и надушит содержимое вашего шкафа.

3. Кофейная гуща

Кофейная гуща – ингредиент, который можно использовать при уборке дома. Это очень эффективное средство против запаха, устраняющего неприятные запахи, особенно запахи затхлости или сырости. Не говоря уже о том, что он пропитывает ваш шкаф и белье ароматом кофе. Для большего удобства положите кофейную гущу в небольшие мешочки из ткани, которые можно хранить в глубине шкафа.

4. Пищевая сода

Пищевая сода – натуральный дезодорант, известный своей способностью впитывать влагу и устранять неприятные запахи, даже самые стойкие. Для этого вы можете заполнить половину стеклянной емкости пищевой содой и поставить ее в задней части пахнущего плесенью шкафа, чтобы очистить окружающий воздух и поглотить стойкие запахи.

Чтобы добавить приятный аромат, вы можете добавить в этот освежитель воздуха несколько капель эфирного масла по вашему выбору, например, эфирное масло кедра для древесного запаха, эфирное масло лимона или апельсина для фруктового аромата, или эфирное масло лаванды, ромашки. Фактически вы даже можете взять ватный диск, пропитанный эфирным маслом, и положить его на полку в шкафу, чтобы наполнить мебель приятным ароматом.

Напомним, что одно недорогое домашнее средство поможет избавиться от неприглядных полос и разводов, которые образуются на стекле.

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