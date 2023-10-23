Как приготовить самодельное средство для мытья окон, которое не оставляет разводов

Мытье окон – одно из наименее приятных домашних дел. Несмотря на использование многих химических средств, часто кажется утомительным мыть окна, не оставляя разводов.

Одно недорогое домашнее средство поможет избавиться от неприглядных полос, образующихся на стекле. Рецептом поделилось издание Sante Plus.

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Как приготовить домашнее чистящее уксус, которое не оставляет разводов на окнах?

Вам больше не нужно тратиться на специализированные или магазинные средства для мытья окон. Вам просто нужно приготовить домашнее средство из двух ингредиентов. Это дешево, эффективно и экологично. Для этого вам нужна только вода и белый уксус.

1. Смешайте воду и белый уксус в соотношении 1:1. Перелейте смесь в банку.

2. Чтобы уменьшить запах уксуса, можно добавить в эту жидкость несколько листьев мяты или лаванды.

3. Закройте банку и оставьте в прохладном месте на несколько часов, пока смесь не настоится ароматом растений.

4. Удалите добавленные растения и перелейте смесь в распылитель.

5. Жидкость готова к использованию! Салфетка из микрофибры будет наиболее подходящей во время мытья окон.

Напомним, что социальные сети активно обсуждают новый лайфхак, обещающий избавиться от неприятного запаха из стиральной машины и оставить ее пахучей и свежей.

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