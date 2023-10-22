Как быстро удалить жир и грязь из вытяжки: займет всего 20 минут

Вытяжка – важный элемент кухни, который помогает удалить дым и другие запахи во время приготовления пищи. Однако если ее не чистить регулярно, на ней накапливается жир и грязь, которые могут стать причиной пожара.

Если у вас нет времени на длительную чистку вытяжки, вы можете использовать быстрый способ. На это у вас уйдет около 20-30 минут.

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Нанесите на жирный налет уксус или лимонную кислоту. Оставьте на 20-30 минут. Протрите загрязнение влажной тряпкой.

Если у вас серьезные загрязнения, то лучше пользоваться следующим методом.

Требуемые материалы:

Резиновые перчатки

Очки

Губка или щетка

Горячая вода

Моющее средство для посуды

Уксусный раствор (1 часть уксуса на 3 части воды)

Лимонная кислота (1 столовая ложка на 1 литр воды)

Чистящие средства вытяжек (по желанию)

Пошаговая инструкция:

Отключите вытяжку от электропитания. Снимите жировой фильтр. Если металлический фильтр, замочите его в горячем мыльном растворе или уксусном растворе на 10-15 минут. Если фильтр бумажный, просто замените его новым. Протрите корпус вытяжки влажной тряпкой. Если на корпусе имеются сложные загрязнения, используйте щетку или чистящее средство для вытяжек. После очистки протрите вытяжку сухой тряпкой.

Заметим, что вытяжку нужно чистить регулярно, чтобы жир и другая грязь не успели засохнуть. Для чистки не следует использовать абразивные материалы, поскольку они могут повредить поверхность.

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