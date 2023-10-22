Як швидко видалити жир та бруд з витяжки: займе тільки 20 хвилин

Витяжка – це важливий елемент кухні, який допомагає видалити дим та інші запахи під час приготування їжі. Однак, якщо її не чистити регулярно, на ній накопичується жир і бруд, які можуть стати причиною пожежі.

Якщо ви не маєте часу на тривале чищення витяжки, ви можете використовувати швидкий спосіб. На це у вас піде близько 20-30 хвилин.

Читайте також: Як випрати штори в пральній машинці, щоб вони не пом'ялися

Нанесіть на жирний наліт оцет або лимонну кислоту. Залиште на 20-30 хвилин. Протріть забруднення вологою ганчіркою.

Якщо у вас серйозні забруднення, то краще скористатися наступним способом.

Потрібні матеріали:

Гумові рукавички

Окуляри

Губка або щітка

Гаряча вода

Миючий засіб для посуду

Оцтовий розчин (1 частина оцту на 3 частини води)

Лимонна кислота (1 столова ложка на 1 літр води)

Засоби для чищення витяжок (за бажанням)

Покрокова інструкція:

Відключіть витяжку від електроживлення. Зніміть жировий фільтр. Якщо фільтр металевий, замочите його в гарячому мильному розчині або оцтовому розчині на 10-15 хвилин. Якщо фільтр паперовий, просто замініть його на новий. Протріть корпус витяжки вологою ганчіркою. Якщо на корпусі є складні забруднення, використовуйте щітку або засіб для чищення витяжок. Після очищення протріть витяжку сухою ганчіркою.

Зауважимо, що витяжку треба чистити регулярно, аби жир та інший бруд не встигли засохнути. Для чищення не варто використовувати абразивні матеріали, оскільки вони можуть пошкодити поверхню.

Нагадаємо, що соціальні мережі активно обговорюють новий лайфхак, який обіцяє позбутися неприємного запаху з пральної машини і залишити її пахучою та свіжою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!