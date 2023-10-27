Почему появляется плесень вокруг окон и как ее удалить натуральными средствами

Вокруг окон часто накапливается конденсат, что может привести к появлению пятен плесени. Важно вовремя принять необходимые меры, поскольку плесень может спровоцировать проблемы с дыханием.

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Издание Sante Plus дало несколько простых и эффективных советов, как удалить плесень вокруг окон. Такие пятна могут повредить поверхности, особенно влажные.

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Почему вокруг окон растет плесень?

Одной из наиболее частых причин появления плесени является чрезмерная влажность в помещении. Если воздух очень влажный, на окнах может образовываться конденсат и создавать среду, способствующую развитию плесени.

У окна также может быть протекание воды, или оно может быть повреждено и пропускать влагу. Наконец, если вентиляция помещения недостаточна, воздух может конденсироваться на окнах и способствовать росту плесени.

Четыре способа, чтобы удалить плесень из окон

Из-за конденсата и влажности на подоконниках может появиться плесень. С помощью четырех советов вы сможете сражаться с этим явлением.

1. Изопропиловый спирт. Антимикробное и противогрибковое действие изопропилового спирта очень эффективно против влаги и плесени, поскольку эффективно уничтожает споры грибков. Потому возьмите пульверизатор и смешайте в равных частях изопропиловый спирт и теплую воду. Затем распылите на заплесневевшую поверхность, оставьте на 10 минут, затем протрите салфеткой из микрофибры.

Перед использованием проверьте на небольшом участке. Некоторые поверхности, такие как обработанное дерево, окрашенные или лакированные поверхности, могут быть повреждены.

2. Эфирное масло гвоздики является эффективным средством для удаления пятен плесени. Идеально подходит против грибков. Для этого смешайте 10 капель масла гвоздики, 10 капель чайного дерева и 100 мл уксуса. Этим средством следует обработать окно с помощью пульверизатора.

Помните, что эти масла не рекомендуются беременным и кормящим женщинам.

3. Белый уксус. Если пятна плесени появляются на рамах, стыках или краях окон, можно удалить их, используя только белый уксус. Этот водный раствор уничтожает эти грибки и дезинфицирует поверхности. Просто смочите губку или ткань из микрофибры белым уксусом, а затем энергично потрите проблемные участки. Для удаления стойких следов смешайте воду и белый уксус в распылителе, распылите и оставьте на 6 часов. Затем протереть тряпочкой и все!

4. Пищевая сода. Не забывайте хорошо проветривать дом, а также используйте пищевую соду, ставя чашки, наполненные этим порошком, на подоконник, чтобы впитать влагу.

Напомним, что одно недорогое домашнее средство поможет избавиться от неприглядных полос и разводов, которые образуются на стекле.

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