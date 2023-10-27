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Как удалить царапины и пятна из паркета с помощью секретного рецепта

Дутик Катерина

Как очистить паркет – что делать, чтобы паркет сиял

Прекрасные бабушкины лайфхаки помогут сэкономить время, энергию и деньги. Это касается и очистки паркета, где часто скапливается грязь.

После уборки паркетный пол может выглядеть тусклым или покрытым полосами, еще и появляются царапины. Чтобы это предотвратить, правильно очищайте это покрытие, пишет Sante Plus.

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Как почистить паркет и удалить царапины?

Этот тип покрытия особенно уязвим. Поэтому вам придется соблюдать осторожность при выборе продуктов. Помимо специальных моющих средств вы можете использовать натуральные ингредиенты. В частности, попробуйте самостоятельно приготовить средство, которое нужно равномерно наносить на поверхность с помощью ткани.

Удалить царапины и пятна с паркетных полов легко с помощью этого натурального средства, которое можно приготовить в рекордно короткие сроки.

Как сделать очиститель для удаления царапин из паркета?

Для его изготовления вам понадобится:

  • Эфирные масла (по вашему выбору несколько капель лаванды, лимона или эвкалипта),
  • 50 мл алкоголя,
  • 200 граммов льняного масла,
  • 40 граммов пчелиного воска,
  • 60 граммов карнаубского воска.

Натрите на терке два вида воска, смешайте их со льняным маслом и растопите на водяной бане. Снимите емкость с огня, добавьте спирт и несколько капель эфирного масла лаванды или лимона, прежде чем наносить его на очищаемую поверхность.

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