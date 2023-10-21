Два способа, чтобы почистить шторы, не снимая их из окна

Когда вы убираете в доме, вытирая пыль из мебели, вы пренебрегаете одной важной деталью – шторами. Если этого не делать, они становятся тусклыми, накапливая грязь.

Помимо неприятного эстетичного вида, засор пылью ваших штор может привести к проблемам со здоровьем. Издание Sante Plus поделилось способами, как их чистить, не снимая с карниза.

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Пароочиститель

Стирать шторы тяжело и занимает много времени. К счастью, вы можете очистить их, не снимая из окна. Вашим спасателем станет пароочиститель, позволяющий быстро удалить грязь в волокнах ткани и растворить молекулы пыли.

Соблюдайте осторожность, поскольку этот прибор не подходит для чистки штор из бархата или деликатных тканей.

Пылесос

Если вы не хотите покупать пароочиститель, у вас дома уже есть идеальная альтернатива – пылесос. Просто установите минимальную мощность, чтобы шторка не затягивалась в трубу, избавляясь от ненужной пыли. Перед использованием не стесняйтесь капнуть несколько капель эфирного масла в фильтр прибора, тогда они еще и будут приятно пахнуть.

Безусловно, эти способы помогут вам удалить большое количество пыли, но чтобы они были безупречными и вернули себе прежний блеск, их необходимо стирать. Плотные шторы не рекомендуется стирать вручную, потому что затем сложно удалить излишнюю воду.

Напомним, что социальные сети активно обсуждают новый лайфхак, обещающий избавиться от неприятного запаха из стиральной машины и оставить ее пахучей и свежей.

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