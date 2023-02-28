Як зміняться пенсії військових з 1 березня

В Україні військові мають право вийти на пенсію не тільки за віком, але й за вислугу років. Тоді їхня пенсія має становити не менше, ніж 3 854 гривень.

Вже завтра, 1 березня, проведуть масштабну індексацію пенсійних виплат. Підвищення становитиме 20%, а у число категорій, яким здійснять індексацію, входять й військові пенсіонери, пише НП.

Зазначається, що для виходу на пенсію за вислугою років, військовослужбовці повинні мати не менше ніж 25 календарних років вислуги.

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Втім, у випадку досягнення 45 років у день звільнення та наявність стажу 25 років й старше, з яких не менше 12 календарних років та 6 місяців складає служба, також можна оформити пенсійні виплати.

Уточнюється, що розміри пенсій становитимуть від 50% (звільненим у відставку за віком або станом здоров’я від 55%) до 70% відповідних сум. Але мінімальна пенсія військовим за вислугу років не морже становити менш як 3 854 гривні.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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