Как изменятся пенсии военных с 1 марта

В Украине военные имеют право выйти на пенсию не только по возрасту, но и за выслугу лет. Тогда их пенсия должна составлять не менее 3 854 гривен.

Уже завтра, 1 марта, будет проведена масштабная индексация пенсионных выплат. Повышение составит 20%, а в число категорий, которым будет осуществлена индексация, входят и военные пенсионеры, пишет НП.

Отмечается, что для выхода на пенсию по выслуге лет военнослужащие должны иметь не менее 25 календарных лет выслуги.

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Впрочем, в случае достижения 45 лет в день увольнения и стажа 25 лет и старше, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет служба, также можно оформить пенсионные выплаты.

Уточняется, что размеры пенсий составят от 50% (уволенным в отставку по возрасту или состоянию здоровья от 55%) до 70% соответствующих сумм. Но минимальная пенсия военным за выслугу лет не может составлять менее 3 854 гривны.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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