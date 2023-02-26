В Украине проведут масштабную индексацию пенсий: на какую надбавку можно рассчитывать

В Украине с 1 марта будет проведена масштабная индексация пенсионных выплат. Пенсии должны увеличиться на 20%.

Кроме этого, власти планируют увеличить минимальные пенсии для граждан с небольшими зарплатами, которые сейчас получают малые выплаты. Максимальная надбавка будет составлять 1500 гривен, сообщает OBOZREVATEL.

Отмечается, что такую доплату получат пенсионеры, уже имеющие пенсию в размере 7500 гривен. В то же время минимальная надбавка будет составлять всего 100 гривен.

Считать надбавку будут индивидуально, учитывая размер пенсии. Чем больше выплаты у лица, тем больше будет надбавка после индексации.

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В этом году размер увеличения сочли как сумму от половины инфляции за 2022 год и динамику роста средней зарплаты за три года.

Уточняется, что кроме индексации на повышение могут рассчитывать и украинцы, которым индексация не поможет. Речь идет о пенсионерах, для которых новая сумма после повышения расчетной пенсии на 20% будет несколько выше фактической пенсии, в частности:

пенсионеры с маленьким стажем получат увеличение от 2100 до 2520 грн.;

пенсионеры в возрасте до 70 лет с полным стажем получат увеличение от 2300 до 2760 грн;

неработающие пенсионеры от 65 до 70 лет с полным стажем – от 2600 до 3000 грн;

пенсионеры от 70 лет с полным стажем – от 3000 до 3120 грн.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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