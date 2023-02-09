Эксперт рассказал, чего ждать украинцам от индексации пенсий в марте

В Украине запланированную на 1 марта 2023 индексацию пенсионных выплат могут перенести на другую дату. Это решение должно быть принято в Кабинете министров.

Пока что в правительстве не комментировали возможный перенос индексации. Об этом рассказал эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин.

По его словам, индексацию производят на основании статьи 42 закона об обязательном пенсионном страховании. Впрочем, в законе о государственном бюджете на 2023 год присутствует норма, которая может приостановить действие статьи.

"Возможно, что пенсии в 2023 году проиндексируют не так, как написано в законе, а как дополнительно решит Кабинет министров", – рассказал он.

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Коробкин отметил, что правительству еще предстоит утвердить дополнительное определение, в котором укажут размер индексации в 2023 году.

"Пока что в правительстве прямо не говорят, каким может быть процент повышения. Просто уверяют, что индексацию планируют", – добавил эксперт.

Известно, что, по предварительным расчетам, в марте этого года индексацию должны провести на 22%.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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