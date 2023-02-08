Кому из украинцев с марта 2023 повысят пенсию на 1500 гривен

В Украине в марте 2023 года проведут плановую индексацию пенсионных выплат. По предварительным данным, надбавки могут составлять около 24%.

В частности, украинцы, получающие 6250 гривен пенсии после индексации, смогут получить надбавку в размере 1500 гривен. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Отмечается, что для подсчета показателя увеличения выплат следует разделить уровень инфляции за год на два. К полученному значению прибавляется половина среднего ежегодного роста зарплат за три года и переводится в проценты.

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Уточняется, что индексируют не только расчетную часть пенсии без учета всех возможных надбавок. Таким образом, подсчет увеличенной пенсии производится только с расчетной частью.

Далее к расчетной пенсии могут добавить, например, добавку за сверхурочный стаж. Прибавки также бывают за особые награды и достижения определенного возраста.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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