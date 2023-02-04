В ПФУ рассказали, как увеличатся пенсии в 2023 году

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко объяснила, как в 2023 году будут расти пенсии. По ее словам, прямого повышения пенсионных выплат ожидать не стоит из-за полномасштабной войны.

В то же время, запланированная на март 2023 года индексация должна повлиять на повышение пенсий. Об этом сообщает Суспільне.

После расчета инфляции за предыдущий год будет проведена индексация пенсий. Впрочем, его могут провести индивидуально или массово.

Ковпашко указала, что индивидуальная индексация происходит, когда у пенсионера появляются основания полагать, что он может получать другой вид пенсии.

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"Такие перерасчеты проводились в предыдущие годы и планируются в 2023 году", – сказала заместитель председателя ПФУ.

Второй тип индексаций проводится без обращения и касается большинства пенсионеров. Именно такую провести в марте 2023 года.

Ковпашко подчеркнула, что изменения коснутся граждан, получающих пенсионные выплаты по возрасту, инвалидности, потере кормильца, выслуге лет и т.д. Также это коснется тех, кто получает пенсии по "военному" и "чернобыльскому" закону.

Напомним, что у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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