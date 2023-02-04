У ПФУ розповіли, як збільшаться пенсії у 2023 році

Заступниця голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко пояснила, як у 2023 році зростатимуть пенсії. За її словами, прямого підвищення пенсійних виплат очікувати не варто через повномасштабну війну.

Водночас запланована на березень 2023 року індексація має вплинути на підвищення пенсій. Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що після розрахунку інфляції за попередній рік буде проведена індексація пенсій. Втім, її можуть провести індивідуально чи масово.

Ковпашко вказала, що індивідуальна індексація відбувається, коли в пенсіонера з'являються підстави вважати, що він може отримувати інший вид пенсії.

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"Такі перерахунки проводились у попередні роки і плануються у 2023 році", – сказала заступниця голови ПФУ.

Другий тип індексацій проводиться без обігу та стосується більшості пенсіонерів. Саме таку мають провести у березні 2023 року.

Ковпашко наголосила, що зміни торкнуться громадян, які отримують пенсійні виплати за віком, інвалідністю, втратою годувальника, вислугою років тощо. Також це торкнеться тих, хто отримує пенсії за "військовим" та "чорнобильським" законами.

Нагадаємо, що деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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