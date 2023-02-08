Кому з українців з березня 2023 року підвищать пенсію на 1500 гривень

В Україні у березні 2023 року проведуть планову індексацію пенсійних виплат. За попередніми даними надбавки можуть становити близько 24%.

Зокрема, українці, які отримують 6250 гривень пенсії після індексації зможуть отримати надбавку розміром 1500 гривень. Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.

Зазначається, що для підрахунку показника збільшення виплат потрібно поділити рівень інфляції за рік на два. До отриманого значення додається половина середнього щорічного зростання зарплат за три роки, та переводиться у відсотки.

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Уточнюється, що індексують не лише розрахункову частину пенсії, без врахування всіх можливих надбавок. Таким чином підрахунок збільшеної пенсії проводиться лише з розрахунковою частиною.

Далі до розрахункової пенсії можуть додати, наприклад, добавку за понаднормовий стаж. Надбавки також бувають за особливі нагороди та досягнення певного віку.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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