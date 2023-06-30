Як компактно скласти речі у валізу, щоб одяг не зім'явся

Перед поїздкою важливо розглянути, які речі вам дійсно знадобляться і правильно їх скласти у валізу, максимізуючи простір. Приготуйтесь, оскільки пом'яті речі можуть стати проблемою.

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Якщо ви не знаєте, як це зробити, ми розкриємо вам один захопливий лайфхак, який поділилася у мережі TikTok тревел-блогерка Тейлор. Вона розповіла про спосіб, який значно спростить процес пакування.

Ось як правильно скласти речі у валізу: рекомендується використовувати вішалки, але є важливий момент. Покладіть речі так, щоб гачки вішалок висіли з обох боків валізи. Потім можна притиснути їх панеллю та з'єднати вішалки над панеллю.

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Якщо ви скористаєтеся цим лайфхаком, ваш одяг не буде зім'ятий під час подорожі, а все прибуде без зайвих складок. Крім того, в валізі залишиться достатньо місця для інших речей, наприклад, косметичної сумки. Прибувши до місця призначення, просто вийміть речі з валізи і повішайте на гачки у шафі.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно спланувати поїздку.

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