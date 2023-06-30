Как компактно сложить вещи в чемодан, чтобы одежда не смялась

Перед поездкой важно рассмотреть, какие вещи вам действительно понадобятся и правильно их сложить в чемодан, максимизируя пространство. Приготовьтесь, поскольку помятые вещи могут стать проблемой.

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Если вы не знаете, как это сделать, мы раскроем вам один увлекательный лайфхак, поделившийся в сети TikTok тревел-блогерка Тейлор. Она рассказала о способе, который значительно упростит процесс упаковки.

Вот как правильно сложить вещи в чемодан: рекомендуется использовать вешалки, но есть важный момент. Положите вещи так, чтобы крючки вешалок висели по обе стороны чемодана. Затем можно прижать панелью и соединить вешалки над панелью.

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Если вы воспользуетесь этим лайфхаком, ваша одежда не будет скомкана во время путешествия, а все прибудет без лишних складок. Кроме того, в чемодане останется достаточно места для других вещей, например косметической сумки. Прибыв к месту назначения, просто извлеките вещи из чемодана и повесьте на крючки в шкафу.

Напомним, мы уже писали, как правильно спланировать поездку.

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