Як легко очистити волоські горіхи, щоб не були жовтими руки: найпростіший спосіб

Волоські горіхи – це смачний і корисний продукт, проте дістати їх з твердої шкаралупи може бути завданням, що вимагає певної обережності та вправності.

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З цими простими кроками ви зможете легко очистити волоські горіхи і насолоджуватися смачними стравами, де вони використовуються як інгредієнт. У виданні "Главред" розповіли, як очистити волоські горіхи без надмірних зусиль і не вдаючись до грубої сили.

Вибір правильних горіхів: Перший крок – вибрати цілі і здорові волоські горіхи. Уникайте тих, у яких є тріщини або видимі пошкодження, оскільки вони можуть бути складніше очищати. Процідження у воді: Велику миску наповніть теплою водою і занурте в неї волоські горіхи. Нехай вони просочуються протягом 30-60 хвилин. Вода допоможе розм'якшити шкаралупу і зробить її більш м'якою і податливою. Використання легкого тиску: Після процідження спробуйте видалити шкаралупу без надмірних зусиль. Можливо, вам знадобиться невеликий тиск пальцями, але уникайте сильних ударів або надмірного стискання, щоб не пошкодити горіхи. Допомога ножем: Якщо деякі горіхи залишаються важкими для очищення, ви можете допомогти собі ножем. Обережно проколіть шкаралупу на одному з кінців, а потім обережно розсуньте її. Будьте обережні, щоб не пошкодити горіх всередині. Сушіть горіхи: Після очищення залиште горіхи висохнути на повітрі або використовуйте паперовий рушник, щоб вбрати залишки вологи.

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