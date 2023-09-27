Лікарі назвали шість типів людей, яким заборонено вживати волоські горіхи: несуть загрозу для їх здоров‘я

Волоські горіхи мають багатий хімічний склад, який важко порівняти з іншими видами горіхів. Хоча вони корисні, є певні випадки, коли варто утриматися від їх споживання.

Про це пише ТСН.

За словами фахівців, волоські горіхи мають позитивний вплив на організм завдяки своєму вітамінно-мінеральному складу. Вони покращують роботу мозку, пам'ять та засвоювання інформації завдяки вітамінам групи В, йоду, залізу та жирним кислотам Омега-3. Ядра волоських горіхів навіть схожі на мозок людини.

Ці горіхи багаті залізом, тому їх часто називають антианемічними. Вони містять рослинний білок, який сприяє будівництву клітин.

Вітаміни групи В, жирні кислоти Омега-3, цинк і йод позитивно впливають на стан волосся, шкіри і нігтьової пластини.

Волоські горіхи відомі своїми корисними властивостями щодо головного болю і спазмів, а вітамін Е допомагає зменшити пігментні плями та уповільнити процеси старіння шкіри.

Ці горіхи також сприяють поліпшенню стану крові завдяки калію і магнію в їх складі, а також містять гормон "мелатонін," який сприяє легкому засинанню.

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Проте існують категорії людей, яким не рекомендується споживати волоські горіхи через певні проблеми зі здоров'ям, такі як хронічні захворювання кишківника, захворювання підшлункової залози, проблеми згортання крові, часті головні болі, алергії та ожиріння.

Норма споживання волоських горіхів залежить від стану здоров'я і віку, і для здорових людей може становити приблизно 4-6 штук на день. Важливо уникати їх поєднання з вуглеводними продуктами. Вважається, що найкращий час для споживання волоських горіхів - вечір, оскільки вони містять мелатонін, який сприяє засинанню.

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