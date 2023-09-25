Як схуднути, якщо ви "сова": Фахівці назвали найкращий час для сніданку, обіду та вечері

При обговоренні питання схуднення, ми зазвичай говоримо про те, що ми їмо або не їмо. Однак важливо також враховувати, коли ми споживаємо їжу.

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Видання GoodToKnow розглянуло наукові дослідження, які вказують на оптимальний час для сніданку, обіду та вечері. Дослідники підкреслюють, що ефективна дієта, спрямована на схуднення, не обмежується лише вибором продуктів, які спалюють жир.

Вона також враховує, коли ми їмо. Це може впливати на те, наскільки ми відчуваємо голод протягом дня, за словами особистого тренера Медді Бідулф. Хоча немає жодного магічного рішення, щоб схуднути, основна ідея полягає в створенні дефіциту калорій. Але деякі періоди можуть бути сприятливішими для схуднення, коли організм споживає більше калорій без особливих зусиль.

Згідно з дослідженнями Університету Мурсії (Іспанія), найкращим часом для сніданку є період між 7:00 і 7:11 ранку. Обід найкраще приймати від 12:30 до 13:00, але оптимальний час, за дослідженнями, – 12:38. Щодо вечері, рекомендовано вживати її між 18:00 і 18:30, але найкращий час – 18:14. Важливо помічати, що порції повинні бути обмеженими.

А щодо перекусів? Дослідження також вказують на оптимальні часи для них: 11:01, 15:14 та 21:31. Це моменти, коли можливий легкий голод, і сила волі може допомогти у виборі здорових перекусів. Докторка Клер Шорт, провідна наукова співробітниця Food Marble, рекомендує обирати перекуси, багаті на клітковину та білок, оскільки вони сприяють відчуттю ситості. Планування перекусів заздалегідь є ключем до успішного схуднення.

Тим, хто не може прокинутися рано, рекомендується снідати не пізніше, ніж через годину після пробудження, за порадою докторки Шорт. Це допоможе контролювати гормони голоду та підтримувати відчуття ситості. Щодо інших приймань їжі, важливо дотримуватися ритму та розподілу калорій. Планування обіду о 13:00 та вечері о 18:00 відповідає біологічному ритму організму.

Важливо не пропускати жодного приймання їжі, оскільки це може призвести до негативних наслідків, включаючи порушення метаболізму. Сніданок, наприклад, допомагає зменшити вірогідність імпульсивних перекусів, допомагаючи відчувати ситість до обіду.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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