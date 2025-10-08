Армія рф атакувала Дніпропетровщину дронами: пошкоджені житлові будинки, інфраструктура, підприємство, є постраждалі (фото)

У ніч проти 8 жовтня російські війська завдали ударів по Дніпропетровській області, унаслідок чого постраждали п’ятеро людей. Усі поранені госпіталізовані.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, у Криворізькому районі окупанти спочатку атакували Зеленодольську громаду, а згодом здійснили масовану атаку дронами по Новопільській громаді. Внаслідок обстрілів постраждали жінка та чоловік, їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. На місцях ударів спалахнули пожежі, які вже ліквідовано. Пошкоджено об’єкти інфраструктури.

Обстріли також продовжувалися на Нікопольщині — під вогонь потрапили Нікополь та Марганець. Російські війська застосовували реактивні системи залпового вогню "Град", артилерію та FPV-дрони. Унаслідок атак поранення отримали троє людей: 18-річна дівчина, а також чоловіки 26 і 45 років. Усі вони доставлені до лікарні.

Вогонь, який виник після обстрілів, оперативно загасили. Пошкоджень зазнали підприємство, будівля релігійної організації, близько п’ятнадцяти приватних будинків, п’ятиповерхівка, кілька господарських споруд, шість автомобілів і газогін.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували Бучанський район на Київщині.

