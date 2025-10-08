Дохід середнього класу в Україні: експерти назвали реальні цифри

Середній клас традиційно вважають опорою суспільства та рушієм економіки розвинених країн. Водночас його чисельність, рівень доходів і типові професії суттєво різняться від держави до держави.

Скільки ж потрібно заробляти в Україні у 2025 році, щоб потрапити до середнього класу, в коментарі для Новини.LIVE розповів фінансист Богдан Яремчик. За словами експерта, станом на липень 2025 року середня заробітна плата при повній зайнятості в Україні становила приблизно 26,5 тис. грн, тоді як медіанна зарплата –близько 25 тис. грн. При цьому розмір доходів суттєво відрізняється залежно від регіону:

у Києві рівень зарплат традиційно вищий;

у регіонах – значно нижчий.

Чи існує середній клас в Україні сьогодні

Фінансист Богдан Яремчик зауважив, що внаслідок війни українці втратили приблизно чверть своїх доходів, через що частка середнього класу істотно скоротилася.

"Комплексного дослідження щодо стану середнього класу під час війни наразі не проводили. Але, якщо зважити на те, що після початку повномасштабного вторгнення доходи громадян зменшилися приблизно на 25%, можна припустити, що довоєнний прошарок середнього класу, який становив близько 17% населення, зараз суттєво звузився", – пояснив експерт.

Який дохід вважається рівнем середнього класу в Україні

Яремчик пояснює, що до середнього класу зазвичай належать громадяни або сім’ї, чий дохід перевищує мінімальний рівень, але не дотягує до найвищих показників.

"Якщо орієнтуватися на медіанну зарплату близько 25 тисяч гривень, то представниками середнього класу можна вважати тих, хто заробляє від 1,2 до 1,5 медіани, тобто приблизно 30–35 тисяч гривень і більше – залежно від регіону", – зазначає експерт.

За словами Яремчика, сьогодні основну частку середнього класу в Україні формують фахівці ІТ-сфери, телекомунікацій, фінансового сектору, а також менеджери середнього та великого бізнесу.

