Механік рекомендує: топ-5 дуже надійних бюджетних авто, які не підведуть

Знайти бюджетне авто, яке не тільки тішить око, а й не створює проблем на СТО – завдання не з простих. Але воно цілком здійсненне.

Фахівець з автомобілів та механік з Just Answer Кріс Пайл поділився з GoBankingRates своїм списком надійних і доступних машин. Він виокремив п’ять моделей, які, на його думку, не розчарують власників.

1. Ford Bronco

За словами автомеханіка, Ford Bronco заслужено вважається однією з найкращих моделей серед бюджетних позашляховиків. Він підкреслив, що ця машина має безліч варіантів комплектацій, що дозволяє підібрати авто під власні потреби.

"Можна стартувати з базової версії, а потім додати комфортні опції чи змінити зовнішній вигляд. Або ж одразу обрати модель, яка вже має все необхідне – вибір за вами", – зазначив Пайл.

Фахівець наголосив, що можливість поступової модернізації Bronco робить його ідеальним варіантом для тих, хто шукає надійний позашляховик за розумною ціною.

2-3. Toyota GR86 та Subaru BRZ

У світі спортивних авто експерт Пайл рекомендує придивитися до моделей Toyota GR86 і Subaru BRZ. Вони майже ідентичні, відрізняючись лише дрібними деталями.

Фахівець зазначає, що обидва автомобілі вирізняються відмінною керованістю, при цьому їхня ціна значно нижча, ніж у багатьох конкурентів. До того ж ці спорткари не потребують великих витрат на технічне обслуговування, що робить їх ще привабливішими для автолюбителів.

4. Ford Maverick

Експерт Пайл радить придивитися до Ford Maverick – найвигіднішої моделі серед пікапів бренду. Незважаючи на доступну ціну, цей автомобіль демонструє вражаючу здатність справлятися з широким спектром завдань.

"Раніше на дорогах було багато Ford Ranger. Вони зникли, як і Ford Sport Trac. Ranger повернувся, але багато хто просто хоче невеликий пікап для легких робіт і повсякденних завдань", – зазначив Пайл.

5. Kia Carnival

Автомеханік також порадив водіям придивитися до моделі Kia Carnival. На його думку, цей мінівен вирізняється цікавим дизайном і привабливою ціною, що робить його вигіднішою альтернативою серед схожих авто.

"Він виглядає як Ford Explorer, але з розсувними дверима, що забезпечують легкий доступ, і може буксирувати човен. Витрата палива становить близько 10 літрів на 100 км, і ви готові до цього? Сидіння другого ряду відкидаються і мають підніжки. Готуйтеся до того, що всі проситимуть сісти ззаду під час поїздки", – зазначив фахівець.

