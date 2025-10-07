Механик рекомендует: топ-5 очень надежных бюджетных авто, которые не подведут

Найти бюджетное авто, которое не только радует глаз, но и не создает проблем на СТО – задача не из простых. Но она вполне выполнима.

Специалист по автомобилям и механик по Just Answer Крис Пайл поделился с GoBankingRates своим списком надежных и доступных машин. Он выделил пять моделей, которые, по его мнению, не разочаруют владельцев.

1. Ford Bronco

По словам автомеханика, Ford Bronco заслуженно считается одной из лучших моделей среди бюджетных внедорожников. Он подчеркнул, что эта машина имеет множество вариантов комплектаций, что позволяет подобрать авто под собственные нужды.

"Можно стартовать с базовой версии, а затем добавить комфортные опции или изменить внешний вид. Или же сразу выбрать модель, которая уже имеет все необходимое – выбор за вами", – отметил Пайл.

Специалист подчеркнул, что возможность постепенной модернизации Bronco делает его идеальным вариантом для тех, кто ищет надежный внедорожник по разумной цене.

2-3. Toyota GR86 и Subaru BRZ

В мире спортивных авто эксперт Пайл рекомендует присмотреться к моделям Toyota GR86 и Subaru BRZ. Они почти идентичны, отличаясь лишь мелкими деталями.

Специалист отмечает, что оба автомобиля отличаются отличной управляемостью, при этом их цена значительно ниже, чем у многих конкурентов. К тому же эти спорткары не требуют больших затрат на техническое обслуживание, что делает их еще более привлекательными для автолюбителей.

4. Ford Maverick

Эксперт Пайл советует присмотреться к Ford Maverick – самой выгодной модели среди пикапов бренда. Несмотря на доступную цену, этот автомобиль демонстрирует впечатляющую способность справляться с широким спектром задач.

"Раньше на дорогах было много Ford Ranger. Они исчезли, как и Ford Sport Trac. Ranger вернулся, но многие просто хотят небольшой пикап для легких работ и повседневных задач", – отметил Пайл.

5. Kia Carnival

Автомеханик также посоветовал водителям присмотреться к модели Kia Carnival. По его мнению, этот минивэн отличается интересным дизайном и привлекательной ценой, что делает его более выгодной альтернативой среди похожих авто.

"Он выглядит как Ford Explorer, но с раздвижными дверями, обеспечивающими легкий доступ, и может буксировать лодку. Расход топлива составляет около 10 литров на 100 км, и вы готовы к этому? Сиденья второго ряда откидываются и имеют подножки. Готовьтесь к тому, что все будут просить сесть сзади во время поездки", – отметил специалист.

