Одна з найгірше оплачуваних робіт в Україні: експерти назвали професію-аутсайдера

Середня зарплата українських учителів у вересні склала 12 500 гривень, що на 8,7% більше, ніж торік (11 500 грн). Водночас інтерес до педагогічних вакансій зріс – кількість відгуків піднялася на 44%, тоді як кількість самих оголошень залишилася без змін.

Попри незначне зростання, професія вчителя досі залишається однією з найменш оплачуваних в Україні. Для порівняння: у Польщі вчителі, залежно від стажу та категорії, отримують від 5000 до 7300 злотих – це близько 57 000 – 83 000 гривень.

Натомість вихователі дитячих садків заробляють трохи більше, ніж шкільні педагоги. У 2025 році медіанна зарплата в цій сфері піднялася до 14 500 грн, що на 11,5% вище, ніж торік (13 000 грн). Кількість відгуків зросла на 12%, а нових вакансій стало на 20% більше.

Не залишили поза увагою і репетиторів, які здебільшого працюють погодинно. Середня ставка у цій сфері нині становить 400 грн за годину, що на 33% більше, ніж торік (300 грн/год). Попит на такі послуги також зріс – кількість відгуків піднялася на 78%, а кількість вакансій – на 23%.

Попри зростання доходів у сфері освіти, зарплати педагогів усе ще нижчі за середні по країні. За даними Держстату, у липні середня заробітна плата в Україні сягнула 26 499 грн, тобто більш ніж удвічі перевищує дохід звичайного вчителя.

Водночас, незважаючи на невисокі зарплати, охочих працювати вчителями чи вихователями цього року стало більше.

