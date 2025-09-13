Переворот на ринку праці: українцям розповіли, що слід робити, щоб мати більшу зарплату

Світовий ринок праці зазнав значних змін: наразі швидше зростають доходи тих працівників, які залишаються на своїх позиціях, ніж тих, хто змінює роботу. В Україні зарплати все ще зростають через брак кадрів, але темп цього зростання вже значно уповільнився.

Як зазначає Центр економічної стратегії, зміна роботи протягом багатьох років була одним із найбільш дієвих способів підвищити свої доходи. Це стало особливо помітним після пандемії, коли ринок праці переживав так звану еру великих відставок.

Через гострий дефіцит кадрів роботодавці були змушені пропонувати вищі зарплати тим, хто погоджувався змінити роботу. У цей період працівники, що змінювали місце праці, отримували значно більші доходи, ніж ті, хто залишався на своїх посадах.

У 2025 році ситуація зазнала кардинальних змін. Вперше за 15 років зарплати так званих job-stayers – тих, хто залишається в своїх компаніях, почали рости швидше, ніж у job-switchers, які змінюють роботу в пошуках нових можливостей.

У 2022 році різниця в темпах зростання зарплат між "новачками" та "старожилами" становила 8,4%, що означало, що зміна місця роботи майже завжди приносила значне підвищення. Однак вже до березня 2025 року ця різниця зменшилася до 1,9%, а зараз тенденція взагалі сприяє збільшенню доходів тих, хто залишився у своїх компаніях.

Експерти пояснюють це уповільненням на ринку праці в США. Приватний сектор створює менше нових робочих місць, рівень безробіття серед молодих спеціалістів зростає, а співвідношення вакансій до кандидатів стало рівним 1:1.

Чому стратегія зміни роботи вже не дає результатів

Зменшення кількості вакансій – компанії ставляться до розширення штату обережніше.

Малий бізнес стримує підвищення зарплат – темпи зростання заробітних плат найповільніші з часів пандемії.

Криза в галузях консалтингу та IT – високі відсоткові ставки та конкуренція з боку штучного інтелекту роблять ці сфери менш привабливими для нових фахівців.

ФРС не поспішає знижувати ставки – регулятор чекає, щоб бути впевненим, що зниження не призведе до нової хвилі інфляції.

В Україні ситуація дещо відрізняється. Хоча кількість нових кандидатів на роботу зросла в серпні 2025 року, попит на спеціалістів досі перевищує пропозицію. Це спричиняє значний дефіцит робочої сили, що змушує роботодавців підвищувати рівень зарплат.

Однак темпи зростання вже не такі високі, як у 2022-2023 роках. Якщо тоді заробітні плати зростали рекордними темпами, то сьогодні ринок поступово стабілізується. Найбільший попит зберігається на прості робітничі професії — пакувальників, операторів виробничих ліній, барист. Водночас будівельна галузь та готельно-ресторанний сектор втратили свою колишню привабливість.

