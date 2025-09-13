Переворот на рынке труда: украинцам рассказали, что нужно делать, чтобы получать более высокую зарплату

Мировой рынок труда претерпел значительные изменения: в настоящее время доходы тех работников, которые остаются на своих позициях, растут быстрее, чем доходы тех, кто меняет работу. В Украине зарплаты все еще растут из-за нехватки кадров, но темпы этого роста уже значительно замедлились.

Как отмечает Центр экономической стратегии, смена работы на протяжении многих лет была одним из самых эффективных способов повысить свои доходы. Это стало особенно заметным после пандемии, когда рынок труда переживал так называемую эру больших увольнений.

Из-за острого дефицита кадров работодатели были вынуждены предлагать более высокие зарплаты тем, кто соглашался сменить работу. В этот период работники, менявшие место работы, получали значительно большие доходы, чем те, кто оставался на своих должностях.

В 2025 году ситуация претерпела кардинальные изменения. Впервые за 15 лет зарплаты так называемых job-stayers — тех, кто остается в своих компаниях, — начали расти быстрее, чем у job-switchers, которые меняют работу в поисках новых возможностей.

В 2022 году разница в темпах роста зарплат между "новичками" и "старожилами" составляла 8,4%, что означало, что смена места работы почти всегда приносила значительное повышение. Однако уже к марту 2025 года эта разница уменьшилась до 1,9%, а сейчас тенденция вообще способствует увеличению доходов тех, кто остался в своих компаниях.

Читайте также: Минимальная зарплата с 2026 года: почему новая сумма приведет только к проблемам

Эксперты объясняют это замедлением на рынке труда в США. Частный сектор создает меньше новых рабочих мест, уровень безработицы среди молодых специалистов растет, а соотношение вакансий к кандидатам стало равным 1:1.

Почему стратегия смены работы уже не дает результатов

Уменьшение количества вакансий – компании относятся к расширению штата более осторожно.

Малый бизнес сдерживает повышение зарплат – темпы роста заработных плат медленнее со времен пандемии.

Кризис в области консалтинга и IT – высокие процентные ставки и конкуренция со стороны искусственного интеллекта делают эти сферы менее привлекательными для новых специалистов.

ФРС не спешит снижать ставки – регулятор ждет, чтобы быть уверенным, что понижение не приведет к новой волне инфляции.

В Украине ситуация несколько иная. Хотя количество новых соискателей работы выросло в августе 2025 года, спрос на специалистов по-прежнему превышает предложение. Это приводит к значительному дефициту рабочей силы, что вынуждает работодателей повышать уровень зарплат.

Однако темпы роста уже не такие высокие, как в 2022-2023 годах. Если тогда заработные платы росли рекордными темпами, то сегодня рынок постепенно стабилизируется. Наибольший спрос сохраняется на простые рабочие профессии – упаковщиков, операторов производственных линий, баристов. В то же время строительная отрасль и гостинично-ресторанный сектор утратили свою прежнюю привлекательность.

Напомним, ранее мы рассказывали, как увеличение минимальной зарплаты в Украине повлияет на налоги, штрафы и пенсии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!