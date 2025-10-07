Одна из самых низкооплачиваемых работ в Украине: эксперты назвали профессию-аутсайдера

Средняя зарплата украинских учителей в сентябре составила 12 500 гривен, что на 8,7% больше, чем в прошлом (11 500 грн). В то же время интерес к педагогическим вакансиям возрос – количество отзывов поднялось на 44%, тогда как количество самих объявлений осталось без изменений.

Об этом свидетельствуют данные исследования OLX Работа, пишет УНИАН.

Несмотря на незначительный рост, профессия учителя все еще остается одной из наименее оплачиваемых в Украине. Для сравнения: в Польше учителя в зависимости от стажа и категории получают от 5000 до 7300 злотых – это около 57 000 – 83 000 гривен.

В то же время воспитатели детских садов зарабатывают немного больше, чем школьные педагоги. В 2025 году медианная зарплата в этой сфере поднялась до 14 500 грн, что на 11,5% выше, чем в прошлом (13 000 грн). Количество отзывов выросло на 12%, а новых вакансий стало на 20% больше.

Не оставили без внимания и репетиторов, которые в основном работают почасово. Средняя ставка в этой сфере сейчас составляет 400 грн в час, что на 33% больше, чем в прошлом году (300 грн/час). Спрос на такие услуги возрос – количество отзывов поднялось на 78%, а количество вакансий – на 23%.

Несмотря на рост доходов в сфере образования, зарплаты педагогов все еще ниже средних по стране. По данным Госстата, в июле средняя заработная плата в Украине достигла 26 499 грн, то есть более чем вдвое превышает доход обычного учителя.

В то же время, несмотря на невысокие зарплаты, желающих работать учителями или воспитателями в этом году стало больше.

