Високі зарплати в Україні: у яких сферах українці отримують від 55 тисяч грн

Фасадники, штукатури та далекобійники потрапили до списку професій з найвищим рівнем доходів в Україні. За підсумками серпня, вони отримували медіанні зарплати на рівні 55 тисяч гривень

Дані оприлюднили OLX Робота та Європейська бізнес-асоціація під час спільної пресконференції за результатами опитування, пише УНІАН. Трохи менше, близько 50 тисяч грн, заробляють далекобійники, муляри та рихтувальники. У діапазоні 42–46 тисяч грн перебувають доходи плиточників, виконробів, малярів, рієлторів, автомалярів та інших будівельників.

Марія Абдулліна, керівниця напряму OLX Робота та голова HR-комітету Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), повідомила, що майже половина опитаних (49%) у 2025 році не отримували підвищення зарплати.

Водночас 23% респондентів зазначили, що їхній дохід зріс до 10%, а 10% – до 20%. Лише 8% опитаних отримали підвищення на 21% і більше. Крім того, 11% відзначили зниження зарплати, що майже відповідає показнику минулого року (12%).

Щодо умов праці, 62% респондентів прагнуть офіційного працевлаштування, тоді як 35% готові працювати без договору.

Серед тих, хто не планує шукати роботу, найбільша частина (42%) пояснила це виходом на пенсію. Ще 22% зазначили проблеми зі здоров’ям, 13% перебувають у декретній відпустці, а 11% назвали страх мобілізації основною причиною.

