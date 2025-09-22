Гроші є, але кадрів бракує: чому роботодавці готові піднімати зарплати та все одно не можуть знайти людей

В Україні поглиблюється кадровий дефіцит: дедалі більше громадян виїжджають за кордон, а бізнесу доводиться пропонувати вищі зарплати, але це не допомагає втримати персонал. Найгостріше нестача кадрів відчувається у сфері послуг – бракує медиків, учителів, офіціантів, продавців та обслуговуючого персоналу.

Про це у коментарі ЗМІ розповів економіст і фахівець із питань міграційної політики Андрій Гайдуцький. За його словами, війна суттєво вплинула на настрої українців щодо еміграції.

Якщо у 2021 році виїхати за кордон планували близько 35% населення, то у вересні 2022-го ця цифра впала до 9%. Втім, зараз, на тлі затяжної війни, кількість охочих знову зростає. Лише за перший рік повномасштабного вторгнення українці вивезли за кордон 35 млрд доларів.

Водночас у країнах ЄС, зокрема в Польщі, Чехії та Словаччині, українські трудові мігранти вже сплачують податки, що перевищують отриману ними соціальну допомогу. За словами експерта, "війна стала каталізатором, і з початку широкомасштабного вторгнення виїхали всі охочі".

Незважаючи на зростання бідності всередині України, роботодавці змушені піднімати зарплати. У період 2020–2024 років середні виплати бізнесу перевищували рівень інфляції (11,7%) на 7,5%. Для порівняння: у Польщі додаткові надбавки становили лише 2,6%, а в Німеччині вони були відсутні.

Ключова проблема полягає в відсутності ефективної імміграційної політики. Україна не створила умов для залучення дешевої робочої сили з-за кордону, тому бізнес змушений конкурувати між собою за обмежену кількість кадрів.

За оцінками Андрія Гайдуцького, якщо війна триватиме, країні щорічно доведеться залучати близько 500 тисяч іноземців, щоб покривати потреби армії, державного сектору, підприємств і внутрішнього споживання. Він наводить приклад США, де майже половина армійського складу складається з мігрантів або представників діаспор.

Найбільш гостро нестача кадрів відчувається у сфері послуг – від медицини до ресторанного бізнесу. Ця галузь забезпечує понад 70% ВВП України, проте потребує тисячі працівників, яких стає дедалі складніше знайти.

Автоматизація вирішує проблему лише частково. Наприклад, мережа АТБ зменшила штат співробітників у магазинах на 30% завдяки касам самообслуговування та автоматизованим системам. Штучний інтелект поступово замінює копірайтерів, адміністраторів і навіть охоронців, проте у сфері медицини та доглядових послуг автоматизація поки не може замінити людей.

Попри серйозні втрати для ринку праці, масова еміграція українців має й певні плюси:

економія бюджету – менше витрат на соціальну підтримку та більше ресурсів для оборони;

повернення з досвідом – частина громадян повернеться з новими знаннями та фінансовими ресурсами;

інвестиції – зароблені за кордоном кошти можуть стати базою для відновлення країни.

Україна опинилася на межі трудової кризи. Щоб утримати економіку, необхідно або кардинально переглянути міграційну політику та залучати іноземних працівників, або робити ставку на масштабну автоматизацію.

