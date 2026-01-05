Армія рф атакувала Київщину: є загиблий, знеструмлено Славутич, пошкоджено житлові будинки (фото)

Унаслідок чергової російської атаки по Київській області загинув мирний житель, а також зафіксовано масштабні руйнування інфраструктури та житлових будинків. У Фастівському районі під час ворожого обстрілу загинув чоловік 1951 року народження.

Його тіло рятувальники виявили під час ліквідації пожежі у приватному будинку. Про це повідомили керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник і поліція Київщини у Telegram.

Внаслідок удару в цьому ж районі зазнали пошкоджень приватні та багатоквартирні житлові будинки, гаражі, автомобілі, а також виробничі й складські приміщення. Крім того, через атаку було повністю знеструмлено місто Славутич.

Очільник області наголосив, що всі об’єкти критичної інфраструктури перевели на резервні джерела живлення, а мешканці міста забезпечені теплом і водопостачанням.

Пізніше в поліції Київщини уточнили масштаби руйнувань. У Фастівському районі один приватний будинок і транспортний засіб повністю знищені, ще дванадцять приватних осель, шість гаражів і три автомобілі отримали пошкодження.

Також наслідки ворожої атаки зафіксували у Вишгородському районі, де пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Мешканців будівлі евакуювали з міркувань безпеки. В Обухівському районі ворожий удар пошкодив приватний будинок.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

