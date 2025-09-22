Деньги есть, но кадров не хватает: почему работодатели готовы поднимать зарплаты и все равно не могут найти людей

В Украине усугубляется кадровый дефицит: все больше граждан выезжают за границу, а бизнесу приходится предлагать более высокие зарплаты, но это не помогает удержать персонал. Наиболее острая нехватка кадров ощущается в сфере услуг – не хватает медиков, учителей, официантов, продавцов и обслуживающего персонала.

Об этом в комментарии СМИ рассказал экономист и специалист по миграционной политике Андрей Гайдуцкий. По его словам, война существенно повлияла на настроения украинцев по поводу эмиграции.

Если в 2021 году выехать за границу планировали около 35% населения, то в сентябре 2022 года эта цифра упала до 9%. Впрочем, сейчас, на фоне затяжной войны, количество желающих снова растет. Только за первый год полномасштабного вторжения украинцы вывезли за границу 35 млрд. долларов.

В то же время, в странах ЕС, в частности в Польше, Чехии и Словакии, украинские трудовые мигранты уже платят налоги, превышающие полученную ими социальную помощь. По словам эксперта, "война стала катализатором, и с начала широкомасштабного вторжения уехали все желающие".

Несмотря на рост нищеты внутри Украины, работодатели вынуждены поднимать зарплаты. В период 2020-2024 годов средние выплаты бизнеса превышали уровень инфляции (11,7%) на 7,5%. Для сравнения: в Польше дополнительные надбавки составляли всего 2,6%, а в Германии они отсутствовали.

Ключевая проблема состоит в отсутствии эффективной иммиграционной политики. Украина не создала условий для привлечения дешевой рабочей силы из-за границы, потому бизнес вынужден конкурировать между собой за ограниченное количество кадров.

По оценкам Андрея Гайдуцкого, если война будет продолжена, стране ежегодно придется привлекать около 500 тысяч иностранцев, чтобы покрывать нужды армии, государственного сектора, предприятий и внутреннего потребления. Он приводит пример США, где почти половина армейского состава состоит из мигрантов или представителей диаспор.

Наиболее остро нехватка кадров ощущается в сфере услуг – от медицины до ресторанного бизнеса. Эта отрасль обеспечивает более 70% ВВП Украины, однако нуждается в тысячах работников, которых становится все сложнее найти.

Автоматизация решает проблему только частично. К примеру, сеть АТБ уменьшила штат сотрудников в магазинах на 30% благодаря кассам самообслуживания и автоматизированным системам. Искусственный интеллект постепенно заменяет копирайтеров, администраторов и даже телохранителей, однако в сфере медицины и уходовых услуг автоматизация пока не может заменить людей.

Несмотря на серьезные потери для рынка труда, у массовой эмиграции украинцев есть и определенные плюсы:

экономия бюджета – меньше затрат на социальную поддержку и больше ресурсов для обороны;

возвращение с опытом – часть граждан вернется с новыми знаниями и финансовыми ресурсами;

инвестиции – заработанные за границей средства могут стать базой для обновления страны.

Украина оказалась на грани трудового кризиса. Чтобы удержать экономику, необходимо либо кардинально пересмотреть миграционную политику и привлекать иностранных работников, либо делать ставку на масштабную автоматизацию.

