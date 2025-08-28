Ринок праці під загрозою: кого штучний інтелект залишає без роботи

Штучний інтелект (ШІ) все активніше трансформує ринок праці, автоматизуючи завдання та замінюючи частину фахівців у традиційних сферах. Через це багатьом людям стає важче знайти роботу, особливо там, де машини можуть виконувати завдання швидше та дешевше.

Про це повідомляє Bloomberg. Нове дослідження Стенфордського університету вказує, що швидке впровадження ШІ має й негативний ефект – воно створює додаткові бар’єри для тих, хто лише починає кар’єру.

Економіст Ерік Бріньйольфссон та його колеги з Лабораторії цифрової економіки Стенфорду відзначають, що найбільше вплив ШІ відчувають працівники початкового рівня у галузях, де технології можуть замінювати або значно автоматизувати людську роботу. Серед таких сфер – програмування, бухгалтерія, адміністративна підтримка та обслуговування клієнтів.

Дослідники проаналізували великий обсяг даних про зайнятість, зібраний компанією Automatic Data Processing Inc., яка веде облік заробітних плат мільйонів працівників. За даними, опублікованими у вівторок, за останні три роки рівень працевлаштування серед початківців у галузях, де активно впроваджується ШІ, знизився на 13%. Це помітне скорочення на тлі стабільного або навіть зростаючого рівня зайнятості для досвідчених фахівців у тих самих сферах.

Автори дослідження пояснюють, що роботодавці все частіше інвестують у системи автоматизації рутинних завдань. Там, де раніше працювали десятки молодших спеціалістів, тепер достатньо однієї команди, підсиленої інструментами ШІ. Водночас досвідчені працівники отримують переваги від нових технологій, оскільки вони підвищують продуктивність, не загрожуючи їхнім робочим місцям.

Ще одна помітна тенденція – молодь, яка тільки починає кар’єру, стикається з меншою кількістю пропозицій на стажування чи короткострокові контракти. Дослідники відзначають уповільнення росту зайнятості серед людей віком 22–25 років, тоді як низькотехнологічні професії, наприклад, помічники медсестер, демонструють позитивну динаміку.

Після запуску ChatGPT у 2022 році інтерес до штучного інтелекту різко зріс, викликавши активні дискусії про те, чи здатна людина конкурувати з машинами. Генеративні моделі, що створюють тексти, програмний код або аналітичні звіти, змінюють підхід компаній до управління робочими ресурсами. Внаслідок цього зростає потреба у висококваліфікованих спеціалістах, здатних керувати такими системами, водночас зменшується попит на молодших працівників, чиї завдання легко піддаються автоматизації.

Автори дослідження підкреслюють, що їхні висновки ще не пройшли повну експертну перевірку, але вже свідчать про важливі структурні зміни на ринку праці. Сьогодні питання стоїть не лише у кількості робочих місць, які створює чи знищує ШІ, а й у тому, які категорії працівників найбільше ризикують залишитися без роботи.

