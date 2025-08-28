Рынок труда под угрозой: кого искусственный интеллект оставляет без работы

Искусственный интеллект все активнее трансформирует рынок труда, автоматизируя задачи и заменяя часть специалистов в традиционных сферах. Поэтому многим людям становится труднее найти работу, особенно там, где машины могут выполнять задания быстрее и дешевле.

Об этом сообщает Bloomberg. Новое исследование Стэнфордского университета показывает, что быстрое внедрение ИИ оказывает и негативный эффект – оно создает дополнительные барьеры для тех, кто только начинает карьеру.

Экономист Эрик Бриньольфссон и его коллеги из Лаборатории цифровой экономики Стэнфорда отмечают, что наибольшее влияние ИИ испытывают работники начального уровня в областях, где технологии могут заменять или значительно автоматизировать работу человека. Среди таких сфер – программирование, бухгалтерия, административная поддержка и обслуживание клиентов.

Исследователи проанализировали большой объем данных о занятости, собранный компанией Automatic Data Processing Inc., ведущей учет заработной платы миллионов работников. По данным, опубликованным во вторник, за последние три года уровень трудоустройства среди начинающих в отраслях, где активно внедряется ИИ, снизился на 13%. Это заметное сокращение на фоне стабильного или даже растущего уровня занятости для опытных специалистов в тех же областях.

Авторы исследования объясняют, что работодатели все чаще инвестируют в систему автоматизации рутинных задач. Там, где раньше работали десятки младших специалистов, теперь достаточно одной команды, усиленной инструментами ИИ. В то же время, опытные работники получают преимущества от новых технологий, поскольку они повышают производительность, не угрожая их рабочим местам.

Еще одна заметная тенденция – только начинающая карьеру молодежь сталкивается с меньшим количеством предложений на стажировку или краткосрочные контракты. Исследователи отмечают замедление роста занятости среди людей в возрасте 22–25 лет, в то время как низкотехнологичные профессии, например помощники медсестер, демонстрируют положительную динамику.

После запуска ChatGPT в 2022 году интерес к искусственному интеллекту резко возрос, вызвав активные дискуссии о том, способен ли человек конкурировать с машинами. Генеративные модели, создающие тексты, программный код или аналитические отчеты, изменяют подход компаний к управлению рабочими ресурсами. Вследствие этого растет потребность в высококвалифицированных специалистах, способных управлять такими системами, уменьшается спрос на младших работников, чьи задачи легко поддаются автоматизации.

Авторы исследования подчеркивают, что их выводы еще не прошли полную экспертную проверку, но уже свидетельствуют о важных структурных изменениях на рынке труда. Сегодня вопрос стоит не только в количестве рабочих мест, создаваемых или уничтоженных ИИ, но и в том, какие категории работников больше рискуют остаться без работы.

