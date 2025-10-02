В Україні перерахували середні зарплати: хто та де отримує найбільше

Станом на вересень 2025 року середня заробітна плата в Україні досягла 25,5 тис. грн, що на 500 грн більше порівняно з минулим місяцем. Водночас, у порівнянні з вереснем 2024 року, зарплата зросла на 19% (з 22 тис. грн).

Згідно з інформацією кадрового порталу work.ua, середня зарплата в Україні становить 25 500 грн, що на 19% більше порівняно з жовтнем минулого року. Медіану заробітних плат, згідно зі статистикою порталу, обчислено на основі даних з 207 095 вакансій. Про це пише OBOZ.UA.

Зазначається, що жителі Києва традиційно отримують найвищу зарплату – 30 тис. грн. У Львові середня зарплата становить 27,5 тис. грн, в Ужгороді – 25,5 тис. грн, а в Одесі та Дніпрі – по 25 тис. грн. Серед обласних центрів найменше платять у Сумах, де середня зарплата складає 19 тис. грн.

Які професії відзначилися найбільшим зростанням заробітної плати:

Дерматокосметолог – 60 000 грн (+100%)

Головний інженер – 50 000 грн (+54%)

Python-програміст – 50 000 грн (+54%)

Керівник мережі магазинів – 45 000 грн (+50%)

Артдиректор – 40 000 грн (+60%)

Травматолог – 35 000 грн (+56%)

Асистент проєкту – 31 500 грн (+54%)

Заправник картриджів – 30 000 грн (+50%)

Маркувальник – 22 500 грн (+125%)

Паркувальник – 17 900 грн (+48%)

