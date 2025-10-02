В Украине пересчитали средние зарплаты: кто и где получает больше всего

По состоянию на сентябрь 2025 года средняя заработная плата в Украине достигла 25,5 тыс. грн, что на 500 грн больше по сравнению с прошлым месяцем. В то же время, по сравнению с сентябрем 2024 года, зарплата выросла на 19% (с 22 тыс. грн).

Согласно информации кадрового портала work.ua, средняя зарплата в Украине составляет 25 500 грн, что на 19% больше по сравнению с октябрем прошлого года. Медиана заработных плат, согласно статистике портала, рассчитана на основе данных из 207 095 вакансий. Об этом пишет OBOZ.UA.

Отмечается, что жители Киева традиционно получают самую высокую зарплату – 30 тыс. грн. Во Львове средняя зарплата составляет 27,5 тыс. грн, в Ужгороде – 25,5 тыс. грн, а в Одессе и Днепре – по 25 тыс. грн. Среди областных центров меньше всего платят в Сумах, где средняя зарплата составляет 19 тыс. грн.

Какие профессии отметились наибольшим ростом заработной платы:

Дерматокосметолог – 60 000 грн (+100%)

Главный инженер – 50 000 грн (+54%)

Python-программист – 50 000 грн (+54%)

Руководитель сети магазинов – 45 000 грн (+50%)

Артдиректор – 40 000 грн (+60%)

Травматолог – 35 000 грн (+56%)

Ассистент проекта – 31 500 грн (+54%)

Заправщик картриджей – 30 000 грн (+50%)

Маркировщик – 22 500 грн (+125%)

Парковщик – 17 900 грн (+48%)

