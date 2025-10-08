Українцям 40+ будуть виплачувати гроші на проходження медогляду: подробиці

З 1 січня 2026 року в Україні запроваджується нова програма медичних профілактичних оглядів для громадян, яким виповнилося 40 років. Її мета – раннє виявлення серцево-судинних хвороб, діабету та психічних порушень.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив в ефірі телемарафону, що в межах даної програми громадяни матимуть змогу отримати кошти на медичне обстеження через застосунок "Дія".

"Серцево-судинні захворювання очолюють рейтинги у всіх країнах світу як основна причина смертності населення, зокрема і передчасних причин смерті. Ми неодноразово говорили, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації вплине на те, що інсульти та інфаркти стануть молодшими, і ми вже, на жаль, бачимо цю картину. Тому і робимо певні речі для раннього виявлення захворювань, щоб була можливість їх профілактувати. У проєкті бюджету на 2026 рік пропонуємо закласти кошти для створення умов, що спрямовані на профілактику захворювань. Ми запускаємо загальнонаціональну кампанію профілактичних медичних оглядів, спрямованих на виявлення серцево-судинних захворювань, діабету і ментальних розладів. Програма чекапів має стартувати з 1 січня", – повідомив Ляшко.

Читайте також: Українцям обіцяють нову грошову допомогу з 2026: як розрахувати розмір виплати вже сьогодні

Принцип роботи нової програми

Через 30 днів після дня народження громадяни України отримуватимуть push-сповіщення із запрошенням пройти "національний чекап". Після підтвердження участі кошти автоматично надходитимуть на картку в застосунку "Дія".

Після цього пацієнт матиме змогу самостійно обрати медичну установу, де пройде комплексне обстеження – включно з лабораторними аналізами та інструментальною діагностикою.

Якщо в ході перевірки буде виявлено порушення чи ризики, людину направлять до профільного лікаря.

За рекомендацією спеціаліста пацієнт отримає електронний рецепт на безкоштовні медикаменти, які сприятимуть лікуванню або уповільненню розвитку хвороби.

"Тому слідкуйте за комунікацією, і з 1 січня ми стартуємо", – підкреслив Ляшко.

Раніше ми розповідали, на яку допомогу можуть розраховувати опікуни неповнолітніх у жовтні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!