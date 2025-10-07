На яку допомогу можуть розраховувати опікуни неповнолітніх у жовтні

В Україні окремі категорії громадян мають право на державну допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Починаючи з жовтня 2025 року, нарахування таких виплат здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ).

Про те, хто може отримати фінансову допомогу та як її оформити, розповідає Новини.LIVE.

Хто має право на виплати

Державна допомога призначається відповідно до:

Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми";

Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми".

Виплати можуть отримати опікуни або піклувальники дітей, які:

залишилися без батьківського піклування через смерть, хворобу або позбавлення батьківських прав;

мають статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.

Розмір державної допомоги у 2025 році

Держава виплачує такі суми:

дітям до 6 років — 6 407 грн;

дітям від 6 до 18 років — 7 990 грн.

Для дітей з інвалідністю розміри допомоги вищі:

до 6 років — 8 970 грн;

від 6 до 18 років — 11 186 грн.

У ПФУ зазначають: якщо дитина отримує пенсію, аліменти, стипендію або іншу допомогу (крім держвиплат дітям з інвалідністю), сума держдопомоги розраховується як різниця між установленим нормативом і фактичними виплатами.

Читайте також: Максимальний стаж і пенсія: що чекає тих, хто працював 42 роки

Як оформити допомогу

Подати заяву можна кількома способами:

Особисто — звернувшись до:

сервісного центру Пенсійного фонду України;

Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

органів місцевого самоврядування.

Онлайн — через:

портал електронних послуг ПФУ;

мобільний додаток Пенсійного фонду;

офіційний сайт Міністерства соціальної політики.

Поштою — надіславши заяву до територіального управління ПФУ.

Раніше ми розповідали, кому з українців з жовтня перерахують пенсію.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!