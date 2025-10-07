На какую помощь могут рассчитывать опекуны несовершеннолетних в октябре

В Украине отдельные категории граждан имеют право на государственную помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство. Начиная с октября 2025 года начисление таких выплат осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Кто имеет право на выплаты

Государственная помощь назначается в соответствии с:

Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми";

Постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 г. № 1751 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми".

Выплаты могут получить опекуны или попечители детей, которые:

остались без родительской опеки из-за смерти, болезни или лишения родительских прав;

имеют статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Размер государственной помощи в 2025 году

Государство выплачивает следующие суммы:

детям до 6 лет - 6 407 грн;

детям от 6 до 18 лет - 7 990 грн.

Для детей с инвалидностью размеры пособия выше:

до 6 лет - 8 970 грн;

от 6 до 18 лет - 11 186 грн.

В ПФУ отмечают: если ребенок получает пенсию, алименты, стипендию или другую помощь (кроме госвыплат детям с инвалидностью), сумма госпомощи рассчитывается как разница между установленным нормативом и фактическими выплатами.

Как оформить помощь

Подать заявление можно несколькими способами:

Лично – обратившись к:

сервисного центра Пенсионного фонда Украины;

Центра предоставления административных услуг (ЦНАП);

органов местного самоуправления

Онлайн - через:

портал электронных услуг ПФУ ;

мобильное приложение Пенсионного фонда;

официальный сайт Министерства социальной политики

По почте — отправив заявление в территориальное управление ПФУ.

