Українцям радять зробити запаси: які продукти найближчим часом суттєво подорожчають

В Україні очікується помітне здорожчання низки продуктів. За прогнозами, ціни на деякі овочі можуть піднятися на 5–6 гривень.

Про це повідомив генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль в коментарі Новини.LIVE.

Експерт уточнив, що восени подорожчає так званий борщовий набір. Уже у жовтні доведеться більше платити за:

моркву,

буряк,

цибулю,

капусту,

часник.

Павло Коваль також зауважив, що нині саме час подбати про запаси продуктів на зиму.

"Сухі погодні умови у багатьох регіонах вплинули на ринок. Через це аграрії вже вивели на продаж усі наявні запаси та весь асортимент", – пояснив генеральний директор Української аграрної конфедерації.

Чому дорожчають овочі: коментар експерта

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, у коментарі Главреду повідомив, що нинішній дефіцит овочевої продукції в Україні оцінюється приблизно у 400 мільйонів доларів. На його думку, країні бракує сучасних овочесховищ, які дозволяли б зберігати врожай тривалий час.

"Під час піку збору овочів з городів і полів ціни зазвичай низькі, але як тільки продукція потрапляє на зберігання, вартість одразу підвищується", – пояснив Марчук.

