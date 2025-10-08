Украинцам советуют сделать запасы: какие продукты в ближайшее время существенно подорожают

В Украине ожидается заметное удорожание ряда продуктов. По прогнозам цены на некоторые овощи могут подняться на 5–6 гривен.

Об этом сообщил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль в комментарии Новости.LIVE.

Эксперт уточнил, что осенью подорожает так называемый борщовый набор. Уже в октябре придется больше платить за:

морковь,

свекла,

лук,

капусту,

чеснок.

Павел Коваль также отметил, что сейчас самое время позаботиться о запасах продуктов на зиму.

Читайте также: Цены на популярный продукт в Украине упали до самого низкого уровня за 4 года

"Сухие погодные условия во многих регионах повлияли на рынок. Поэтому аграрии уже вывели на продажу все имеющиеся запасы и весь ассортимент", – пояснил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации.

Почему дорожают овощи: комментарий эксперта

Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, в комментарии Главреду сообщил, что нынешний дефицит овощной продукции в Украине оценивается примерно в 400 миллионов долларов. По его мнению, стране не хватает современных овощехранилищ, позволяющих сохранять урожай длительное время.

"При пике сбора овощей с огородов и полей цены обычно низкие, но как только продукция попадает на хранение, стоимость сразу повышается", – пояснил Марчук.

Ранее мы говорили, что цены на яйца в Украине резко пошли вверх.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!